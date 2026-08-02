ढाईघाट से गंगाजल लेकर शिवालयों को रवाना हुए कांवड़िए

मिर्जापुर। सावन माह की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रविवार शाम से ही ढाईघाट पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कलशों में गंगाजल भरा और विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हो गए। पूरी रात और सोमवार तड़के तक कांवड़ियों का आवागमन लगातार जारी रहा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट पर की गई बैरिकेडिंग का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है। जिला पंचायत का अस्थायी शिविर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। श्रद्धालु सावधानी के साथ गंगा तट तक पहुंचे और जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े.