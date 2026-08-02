ढाईघाट से गंगाजल लेकर शिवालयों को रवाना हुए कांवड़िए
मिर्जापुर में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर कलशों में गंगाजल भरा। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण घाट पर कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई।
मिर्जापुर। सावन माह की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रविवार शाम से ही ढाईघाट पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कलशों में गंगाजल भरा और विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हो गए। पूरी रात और सोमवार तड़के तक कांवड़ियों का आवागमन लगातार जारी रहा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट पर की गई बैरिकेडिंग का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है। जिला पंचायत का अस्थायी शिविर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। श्रद्धालु सावधानी के साथ गंगा तट तक पहुंचे और जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े.
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था
ढाईघाट से बड़ी संख्या में कांवड़िए फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर होते हुए पटना देवकली तथा छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद पुलिस की संयुक्त तैनाती की गई है.
पुलिस की व्यवस्था
सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह और मिर्जापुर थाना प्रभारी मनोज गौतम ने गंगा घाट एवं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीओ ने श्रद्धालुओं से भी सुरक्षित ढंग से यात्रा करने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें