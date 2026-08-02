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ढाईघाट से गंगाजल लेकर शिवालयों को रवाना हुए कांवड़िए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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मिर्जापुर में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर कलशों में गंगाजल भरा। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण घाट पर कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई।

ढाईघाट से गंगाजल लेकर शिवालयों को रवाना हुए कांवड़िए

मिर्जापुर। सावन माह की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रविवार शाम से ही ढाईघाट पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कलशों में गंगाजल भरा और विभिन्न शिवालयों के लिए रवाना हो गए। पूरी रात और सोमवार तड़के तक कांवड़ियों का आवागमन लगातार जारी रहा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट पर की गई बैरिकेडिंग का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है। जिला पंचायत का अस्थायी शिविर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। श्रद्धालु सावधानी के साथ गंगा तट तक पहुंचे और जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े.

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सुरक्षा और यातायात व्यवस्था

ढाईघाट से बड़ी संख्या में कांवड़िए फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर होते हुए पटना देवकली तथा छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए। मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद पुलिस की संयुक्त तैनाती की गई है.

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पुलिस की व्यवस्था

सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह और मिर्जापुर थाना प्रभारी मनोज गौतम ने गंगा घाट एवं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीओ ने श्रद्धालुओं से भी सुरक्षित ढंग से यात्रा करने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ उमड़ी?
ढाईघाट पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी।
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