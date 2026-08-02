शिव महिमा का श्रवण करने से सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार: प्रेमचंद
विधायक ने नंबरदार फार्म में हो रही शिव महापुराण कथा में सहभागिता कीविधायक ने नंबरदार फार्म में हो रही शिव महापुराण कथा में सहभागिता कीऋषिकेश, संवादद
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि श्री शिव महापुराण कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं एवं नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की महिमा का श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समाज में भाईचारे, सद्भाव एवं एकता की भावना मजबूत होती है।
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