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शिवमहापुराण कथा है अमृत समान : बालव्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में शिव सेवा संस्थान द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा का प्रवचन पं. श्रीकांत शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि यह कथा मानव को मुक्ति और कल्याण की ओर निर्देशित करती है। काशी की पवित्र भूमि पर यह कथा सदियों से चलती आ रही है, जो सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शिवमहापुराण कथा है अमृत समान : बालव्यास

वाराणसी। शिव महापुराण कथा अमृत के समान है जो सदा-सदा के लिए इस धरती पर प्रवाहमान रहेगी। शिव महापुराण गंगा के समान इस सृष्टि पर कलकल बहती रहेगी और जन जन का कल्याण करती रहेगी। यह कथा एक प्रत्यक्ष ग्रंथ है जो मानव को मुक्ति प्रदान करती हैं। यदि ईश्वर से अपना सीधा रिश्ता जोड़ना है तो शिव महापुराण कथा ही उसमें सहयोग कर सकती है। ये बातें बालव्यास पं.श्रीकांत शर्मा ने कहीं। वह शिव सेवा संस्थान की ओर से महमूरगंज स्थित बालाजी पैलेस में शनिवार से आरंभ हुई शिवमहापुराण कथा में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काशी ऐसी भूमि है जहां सनातन धर्म की महान विभूतियां भी आकर कथा श्रवण करना और कराना चाहती हैं।

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सनातन धर्म अक्षुण्ण है। हमारे यहां मूर्तियों में ऐसा तेज होता है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सच्चा भक्त वही है जो संपत्ति बढ़ने पर भी सुमति के मार्ग पर ही रहे।

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