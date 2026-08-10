500 बाइक पर शिवभक्त गए बासुकीनाथ धाम
सावन माह की दूसरी सोमवारी को करीब 500 बाइक पर शिवभक्त गंगा का जल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। भक्तों ने कहलगांव सीढ़ी घाट एवं चारोधाम घाट पर गंगा स्नान किया और पूजन के बाद जयकारे लगाते हुए यात्रा की। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों से हजारों कावंरिया बाबा जागेश्वरनाथ महादेव को जलार्पण के लिए पहुंचे।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। सावन माह की दूसरी सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण के लिए कहलगांव से करीब 500 बाइक पर शिवभक्त सवार होकर उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बासुकीनाथ धाम गए हैं। सभी शिवभक्त कहलगांव सीढ़ी घाट एवं चारोधाम घाट पर गंगा स्नान कर गंगा पूजन एवं संकल्प पूजन कर जयकारे लगाते हुए गए हैं। इसके अलावा सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा बटेश्वरनाथ एवं कहलगांव में बाबा जागेश्वरनाथ महादेव को जलार्पण के लिए गोड्डा, पथरगामा, महगामा, मेहरमा, सनोखर, पीरपैंती, सन्हौला आदि जगहों से हजारों शिवभक्त कांवरिया गाजे-बाजे के साथ अपने-अपने जत्थों में पहुंचे हैं।
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