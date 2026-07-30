बोल बम के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर बढ़े शिवभक्त
कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और तैनाती बढ़ाई है। सभी विभाग मिलकर यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कार्य कर रहे हैं।
कांवड़ यात्रा के चलते गंगनहर कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से पूरा कांवड़ मार्ग शिवमय नजर आया। पैदल कांवड़ियों के जत्थे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। शिवभक्त हाथों में सजी-धजी कांवड़ लेकर भगवान शिव के भजनों पर झूमते हुए आगे बढ़े। मार्ग पर लोगों द्वारा शिवभक्तों के लिए जलपान, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था की गई। उधर, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भी निगरानी रखी गई।
अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।
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