सावन माह का पहला सोमवार आज, शिवालयों में उमड़ेगी भीड़
सावन के महीने में सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और रुद्राभिषेक व जलाभिषेक करते हैं। इस बार पहला सोमवार 3 अगस्त को है, जिसके लिए भक्तों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिवालयों में भक्तिमय माहौल बनेगा और पुरोहितों ने कई समय पर रुद्राभिषेक के लिए समय निर्धारित किया है।
सावन के महीने में भगवान भोले नाथ की पूरे माह आराधना की जाती है लेकिन सोमवार को भक्तों की भक्ति में उछाल सा आ जाता है। लोग सोमवार व्रत रखने के साथ-साथ रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करते हुए प्रसाद वितरण करते हैं। इसे लेकर भक्तों ने सारी तैयारियों पूरी कर ली हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को शिवभक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है। इसके अलावा घरों व रुद्राभिषेक कराने के साथ-साथ मंदिरों में जलाभिषेक करते हुए पुण्र्यार्जन किया जाता है। इस बार पहला सोमवार तीन अगस्त को पड़ रहा है। ऐसे में पहले सोमवार को व्रत रखने के साथ-साथ घरों में रुद्राभिषेक कराने को लेकर भक्तों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
स्थिति यह है कि पुरोहितों ने रुद्रभिषेक कराने के लिए एक दिन में दस-दस यजमानों को टाइम दे रखा है। यूं कहें कि पहले सोमवार को जिले भर के शिवालयों में जहां सुबह से ही हर-हर महादेव की गुंज शुरू हो जाएगी वहीं घरों में होने वाले रुद्राभिषेक से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आएगा।
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