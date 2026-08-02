प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ेगा आस्थावानों का सैलाब

प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ेगा आस्थावानों का सैलाब
प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ेगा आस्थावानों का सैलाब प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ेगा आस्थावानों का सैलाब प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ेगा आस
भदोही, संवाददाता। पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवार को शिवालयों में आस्थावानों का सैलाब उमड़ेगा। प्रमुख शिव मंदिरों में रविवार को दिन भर साफ-सफाई का क्रम चलता रहा। मंदिरों में आस्थावानों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख मंदिरों में पुलिस जवानों की तैनाती भी रहेगी। सावन माह में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ेगी। सावन माह को लेकर शिव भक्तों के चेहरे पर खास ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा सेमराधनाथ धाम, तिलेश्वर नाथ धाम, बाबा बडे़शिव, सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ, शिव मंदिर भदोही, महादेव मंदिर उगापुर, शिव मंदिर लालानगर, नागेश्वर समेत सैकड़ों मंदिरों में भक्त विधिवत पूजन कर कृतर्थ होंगे। इन मंदिरों में सुबह से देर शाम तक सफाई व सजावट का काम चलता रहा। बाबा बड़ेशिव व सिद्धपीठ हरिहरनाथ मंदिर में देर शाम औघड़दानी का भव्य श्रृंगार भी होगा। महाआरती के बाद आस्थावानों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। सावन माह में पहले सोमवार को काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक को लेकर शिव भक्त कांवरियों का कदम वाराणसी की तरफ बढ़ रहा है। कंधे पर कांवर लिए शिव भक्त हर-हर बम-बम...., बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है..., कांधे कांवर बा भारी, सुन शिव पुरारी... आदि गीत गुनगनाते हुए काशी की ओर बढ़ रहे हैं। उमस भरी गर्मी व तीखी धूप के बावजूद कांवरिया हर परीक्षा देने को आतुर दिख रहे हैं। हर कांवरिया की यहीं इच्छा था कि वह सोमवार को बाबा का जलाभिषेक कर विशेष पुण्य अर्जित करें। उधर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवरियों की सुरक्षा को शिविर लगाए गए हैं। शिविर में कांवरियों के स्नान, पूजा, फलहार आदि का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चयनित स्थानों पर पुलिस जवानों की तैनाती बनी है। सोमवार को औघड़दानी भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर आस्थावान मंत्रमुग्ध होंगे.
दूर-दराज से आ रहे भक्त कर रहे रुद्राभिषेक
भदोही। पवित्र सावन माह में सुंदरवन स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर में निरंतर रुद्राभिषेक चल रहा है। एक माह तक चलने वाले विशेष पूजन व रुद्राभिषेक में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। सुबह-शाम रुद्राभिषेक कर भक्त कृतार्थ हो रहे हैं। माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि एक माह तक निरंतर रुद्राभिषेक का क्रम चलता रहेगा। भूत भावन भगवान शंकर का विशेष पूजन और महाआरती के बाद भक्तों में प्रसाद भी वितरित हो रहा है। सावन माह में शिव पूजन ओर रुद्राभिषेक से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य अर्जित होता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरीकेडिंग संग बढ़ी सख्ती
ज्ञानपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग का उत्तरी लेन कांवरियों के लिए सुरक्षित कर दी गई है। बाबूसराय से ऊंज सीमा तक उत्तरीलेन पर बैरीकेडिंग कर दी गई है। कट प्वाइंट को बंद करने के साथ ही निर्धारित स्थलों पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। कांवरियों को ठहराव के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। कैंप में कांवरियों के ठहराव, शौचालय, स्नान और भोजन का विशेष प्रबंध होगा। शिव भक्तों की सेवा को समाजसेवी भी आगे आ रहे हैं.
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