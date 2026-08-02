प्रथम सोमवार को शिवालयों में उमड़ेगा आस्थावानों का सैलाब

भदोही, संवाददाता। पवित्र सावन माह के प्रथम सोमवार को शिवालयों में आस्थावानों का सैलाब उमड़ेगा। प्रमुख शिव मंदिरों में रविवार को दिन भर साफ-सफाई का क्रम चलता रहा। मंदिरों में आस्थावानों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख मंदिरों में पुलिस जवानों की तैनाती भी रहेगी। सावन माह में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ेगी। सावन माह को लेकर शिव भक्तों के चेहरे पर खास ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा सेमराधनाथ धाम, तिलेश्वर नाथ धाम, बाबा बडे़शिव, सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ, शिव मंदिर भदोही, महादेव मंदिर उगापुर, शिव मंदिर लालानगर, नागेश्वर समेत सैकड़ों मंदिरों में भक्त विधिवत पूजन कर कृतर्थ होंगे। इन मंदिरों में सुबह से देर शाम तक सफाई व सजावट का काम चलता रहा। बाबा बड़ेशिव व सिद्धपीठ हरिहरनाथ मंदिर में देर शाम औघड़दानी का भव्य श्रृंगार भी होगा। महाआरती के बाद आस्थावानों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। सावन माह में पहले सोमवार को काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक को लेकर शिव भक्त कांवरियों का कदम वाराणसी की तरफ बढ़ रहा है। कंधे पर कांवर लिए शिव भक्त हर-हर बम-बम...., बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है..., कांधे कांवर बा भारी, सुन शिव पुरारी... आदि गीत गुनगनाते हुए काशी की ओर बढ़ रहे हैं। उमस भरी गर्मी व तीखी धूप के बावजूद कांवरिया हर परीक्षा देने को आतुर दिख रहे हैं। हर कांवरिया की यहीं इच्छा था कि वह सोमवार को बाबा का जलाभिषेक कर विशेष पुण्य अर्जित करें। उधर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवरियों की सुरक्षा को शिविर लगाए गए हैं। शिविर में कांवरियों के स्नान, पूजा, फलहार आदि का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चयनित स्थानों पर पुलिस जवानों की तैनाती बनी है। सोमवार को औघड़दानी भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर आस्थावान मंत्रमुग्ध होंगे.