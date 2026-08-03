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सावन की प्रथम सोमवारी को लेकर पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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सावन के प्रथम सोमवारी को शिवालयों में शिव भक्तों का लगा रहा तांता, बाबा भोलेनाथ की श्रद्धा भाव से की पूजा अर्चना --- पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन की

सावन की प्रथम सोमवारी को लेकर पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन की प्रथम सोमवारी को लेकर पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही जलाभिषेक किया। मौके पर पतरातू, टेरपा, रेलवे कॉलोनी, सांकुल, पतरातू, पीटीपीएस, हनुमानगढ़ी, पंचमंदिर, कटिया, सोलिया, पलानी, जनता नगर गरेवावाटांड़, शाह कॉलोनी,रेलवे स्टीम कॉलोनी आदि के शिवालयों में श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना की। शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ से पूरे क्षेत्र के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की।

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