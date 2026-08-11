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केवटी में बोल बम के लगते रहे जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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सावन का दूसरा सोमवार होने पर केवटी प्रखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ एकत्र हुई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा की और कई जगह भजन-कीर्तन का आयोजन किया। कांवरियों की भीड़ और धार्मिक वातावरण ने क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया।

केवटी में बोल बम के लगते रहे जयकारे

शेष नारायण झा,केवटी। सावन की दूसरी सोमवार के अवसर पर प्रखंड के बाढपोखर, रनवे, दड़िमा, हाजीपुर, पैगंबरपुर, नयागांव, पचाढ़ी तथा पिंडारूच आदि शिव मंदिरों बड़ी संख्या में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान शिभक्तों ने बोल-बम के जयकारे के बीच भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। इस मौके पर कई जगहों पर भजन-कीर्तन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सड़कों पर दिनभर कांवरिये नजर आए। दूसरी सोमवारी के मौके पर प्रखंड का माहौल भक्तिमय हो गया था।

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