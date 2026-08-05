Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रुद्राभिषेक करने से सांसारिक कष्ट से मिलती है मुक्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

04 एसआईडीडी 11: डुमरियागंज ‌कस्बे के राम-जानकी मंदिर पर रुद्राभिषेक कराते पंडित राकेश शास्त्री रुद्राभिषेक करने से सांसारिक कष्ट से मिलती है मुक्ति

रुद्राभिषेक करने से सांसारिक कष्ट से मिलती है मुक्ति

डुमरियागंज‌, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन को भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। साथ ही रुद्राभिषेक के जरिये भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवभक्त जुटे हैं। जानकारों का कहना है कि रुद्राभिषेक करने से इंसान के सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं।डुमरियागंज में रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर समेत क्षेत्र के भारतभारी, धनोहरी, बहेरिया, भानपुर रानी, अगया, हजिरवा, भड़रिया, बढ़नीचाफा, बेंवा आदि स्थानों पर सावन माह में सुबह से ही शिवमंदिर पर हर-हर महादेव के उद्घोष गुंजायमान हो रहे हैं। इसके साथ ही जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक का क्रम जारी है। मंगलवार को डुमरियागंज राम-जानकी मंदिर के अलावा अन्य शिवालयों और निजी घरों पर रूद्राभिषेक का सिलसिला भी जारी रहा।

ये भी पढ़ें:Orai News: पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर किया गया रुद्राभिषेक

पंडित राकेश शास्त्री ने बताया कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है। रुद्राभिषेक करने से इंसान के सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: पूजा समिति ने कराया रुद्राभिषेक
ये भी पढ़ें:रुद्राभिषेक में क्यों किया जाता है शृंगी का इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का धार्मिक रहस्य
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।