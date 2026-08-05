रुद्राभिषेक करने से सांसारिक कष्ट से मिलती है मुक्ति
04 एसआईडीडी 11: डुमरियागंज कस्बे के राम-जानकी मंदिर पर रुद्राभिषेक कराते पंडित राकेश शास्त्री रुद्राभिषेक करने से सांसारिक कष्ट से मिलती है मुक्ति
डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन को भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। साथ ही रुद्राभिषेक के जरिये भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवभक्त जुटे हैं। जानकारों का कहना है कि रुद्राभिषेक करने से इंसान के सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं।डुमरियागंज में रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर समेत क्षेत्र के भारतभारी, धनोहरी, बहेरिया, भानपुर रानी, अगया, हजिरवा, भड़रिया, बढ़नीचाफा, बेंवा आदि स्थानों पर सावन माह में सुबह से ही शिवमंदिर पर हर-हर महादेव के उद्घोष गुंजायमान हो रहे हैं। इसके साथ ही जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक का क्रम जारी है। मंगलवार को डुमरियागंज राम-जानकी मंदिर के अलावा अन्य शिवालयों और निजी घरों पर रूद्राभिषेक का सिलसिला भी जारी रहा।
पंडित राकेश शास्त्री ने बताया कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है। रुद्राभिषेक करने से इंसान के सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है।
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