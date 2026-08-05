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गंगा नगरी से लेकर हाईवे पर उमड़ रहा है शिव भक्तों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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ब्रजघाट में, शिव भक्त हरिद्वार से लौटते समय भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं। सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का बड़ा हुजूम हाईवे पर नजर आया। सभी भक्त भगवान भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए और डीजे पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे।

गंगा नगरी से लेकर हाईवे पर उमड़ रहा है शिव भक्तों का सैलाब

ब्रजघाट। गंगा नगरी समेत हरिद्वारा से वापस आने शिव भक्त भगवान भोले शंकर की भक्ति में मगन होकर अपनी मंजिल की ओर कूच कर रहे हैं। हाईवे पर शिवभक्तों का सैलाब है। सावन के शिवरात्रि 11 अगस्त पर जलाभिषेक को वे तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हाईवे पर भगवा रंग में शिवभक्त गानों की धुन पर झूम रहे है। मंगलवार को सवेरे से ही हाईवे पर कांवड़ियों के बेडों का आना जाना लगा हुआ है। ब्रजघाट से जल लेकर आ रहे शिवभक्त भगवान शंकर की भक्ति में वशीभूत होकर आगे बढ़ रहे थे। कांवड़ लाने वालों में पुरुषों के साथ ही महिलाएं, युवतियां, बच्चे और दिव्यांग भी हैं।

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ये सभी भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सुबह के समय ब्रजघाट की ओर से कांवड़ियों के सौ से अधिक जत्थे और बेड़े मुरादाबाद, गजरौला, हापुड़ की दिशा में जाते देखे गए। दिनभर हाईवे पर शिवभक्तों से माहौल भक्त मय रहा। सभी जत्थों के साथ बड़े-बड़े डीजे भी चल रहे थे। इन पर कांवड़िये झूमते-नाचते चले जा रहे थे। शिवभक्त भोले की भक्ति में डूबकर डीजे पर डांस करते हुए दिखे। जबकि एक श्रद्धालु अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर अपनी मंजिल की ओर जाते हुए दिखाई दिया।

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