हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ 'गोला छोटी काशी' पहुंचे कांवड़िए, हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद
सावन के अवसर पर गोला छोटी काशी में शिवभक्तों का उत्साह चरम पर है। कांवड़ियों के जत्थे दूर-दूर से पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और यातायात को नियंत्रित करने के लिए हाइवे को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है।
सावन के पावन अवसर पर पौराणिक धार्मिक नगरी गोला छोटी काशी में शिवभक्तों का उत्साह चरम पर है। सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रविवार से ही दूर-दूर से कांवड़ियों के जत्थे शहर में पहुंचने लगे हैं। गोला-कस्ता मार्ग हर-हर महादेव और बम-बम भोले के गगनभेदी जयकारों से पूरी तरह गुंजायमान हो उठा है। हाथों में पवित्र गंगाजल और आकर्षक कांवड़ लिए श्रद्धालु पूरी निष्ठा और भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे ये कांवड़िए रविवार को विश्राम करेंगे और सोमवार सुबह तड़के बाबा भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे।कांवड़
यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने और कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाईवे को भारी वाहनों और कारों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
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