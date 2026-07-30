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यमुनिया नदी से कांवर में जल लेकर पैदल यात्रा पर निकले तीन शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बगोदर के तीन शिवभक्त, बबलू बिंद, पवन कुमार और काजू कुमार, सावन महीने की शुरुआत पर पैदल कांवर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पवित्र यमुनिया नदी में स्नान किया और हरिहरधाम में शिव की पूजा की। इसके बाद, वे सुल्तानगंज और देवघर जाकर जलाभिषेक करेंगे। यह यात्रा उनके लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है।

यमुनिया नदी से कांवर में जल लेकर पैदल यात्रा पर निकले तीन शिवभक्त
यमुनिया नदी से कांवर में जल लेकर पैदल यात्रा पर निकले तीन शिवभक्त

बगोदर, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ शिवभक्तों में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने की आस्था चरम पर है। इसी आस्था के साथ बगोदर के 3 शिवभक्त गुरुवार को पैदल यात्रा पर निकल पड़े। बबलू बिंद, पवन कुमार और काजू कुमार ने सबसे पहले बगोदर स्थित पवित्र उत्तर वाहिनी यमुनिया नदी में स्नान किया। इसके बाद कांवर में जल भरकर शिव मंदिर हरिहरधाम में पूजा-अर्चना की। पंडित विजय पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराकर शिवभक्तों की मंगलमय यात्रा की कामना की। पूजा के बाद तीनों शिवभक्त पैदल सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। वहां बाबा अजगैबीनाथ पर जलाभिषेक करेंगे और फिर वहां पवित्र गंगा नदी से जल लेकर वे देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करेंगे।

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यात्रा के दौरान वे झारखंड धाम में भी पूजा-अर्चना करेंगे। शिवभक्तों ने बताया कि बबलू बिंद की यह तीसरी कांवर यात्रा है, जबकि पवन और काजू की पहली यात्रा है। तीनों ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से वे पैदल ही पूरी यात्रा संपन्न करेंगे। इसी संकल्प के साथ यात्रा पर रवाना हुए हैं।

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