यमुनिया नदी से कांवर में जल लेकर पैदल यात्रा पर निकले तीन शिवभक्त

बगोदर, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ शिवभक्तों में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने की आस्था चरम पर है। इसी आस्था के साथ बगोदर के 3 शिवभक्त गुरुवार को पैदल यात्रा पर निकल पड़े। बबलू बिंद, पवन कुमार और काजू कुमार ने सबसे पहले बगोदर स्थित पवित्र उत्तर वाहिनी यमुनिया नदी में स्नान किया। इसके बाद कांवर में जल भरकर शिव मंदिर हरिहरधाम में पूजा-अर्चना की। पंडित विजय पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराकर शिवभक्तों की मंगलमय यात्रा की कामना की। पूजा के बाद तीनों शिवभक्त पैदल सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। वहां बाबा अजगैबीनाथ पर जलाभिषेक करेंगे और फिर वहां पवित्र गंगा नदी से जल लेकर वे देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करेंगे।