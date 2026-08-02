हरिद्वार से गंगाजल लेकर गंतव्य की बढ़ रहे अलीगढ़-बदायूं के शिवभक्त
सावन मास के पहले सोमवार पर शिव भक्त कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। अलीगढ़, बदायूं और अन्य क्षेत्रों से भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हैं। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति के जयघोष के साथ यात्रा जारी है।
हसनपुर,संवाददाता। सावन मास के पहले सोमवार पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर शिवभक्तों के जत्थे गंतव्य की ओर रवाना होने लगे हैं। शनिवार को बदायूं व अलीगढ़ के कई जत्थे शहर से होकर गुजरे। भगवान शिव के जयघोष से माहौल भक्तिमयी हो गया।जानकारी के मुताबिक अलीगढ़, बदायूं, अनूपशहर, गंवा आदि स्थानों के शिवभक्त तीन दिन पूर्व गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार को रवाना हुए थे। जल लेने के बाद शनिवार को यह जत्थे शहर से होकर गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ के जत्थेदार नानकचंद ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उधर, शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस-प्रशासन ने खासा इंतजाम किया है।
नगर से लेकर गजरौला व रहरा मार्ग पर लाइट लगवाई गई हैं। इससे शिवभक्तों को रात में गंतव्य की ओर बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। हादसों की आशंका भी बेहद कम रहेगी। बदायूं निवासी हरप्रसाद ने बताया कि अभी कलश कांवड़ अधिक चल रही हैं। रविवार को खड़ी कांवड़ की संख्या ज्यादा रहेगी। बम-बम भोले के जयघोष के साथ शिवभक्त पूरे उत्साह से यात्रा जारी रखे हुए हैं। शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह पुलिस तैनात की गई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि शिवभक्तों की सुविधा व सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है।
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