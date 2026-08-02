30 फीट लंबी कांवर के साथ बैजूधाम के लिए निकले सैकड़ों शिवभक्त, सोमवार को करेंगे जलाभिषेक
सावन माह के अवसर पर रविवार को गुरारू से शिवभक्तों की एक नई कांवर यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने सूर्य मंदिर से पवित्र जल उठाया और गाजे-बाजे के साथ 30 फीट लंबी कांवर के साथ बैजूधाम शिव मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। कांवर संघ के अध्यक्ष ने भक्तों के उत्साह को साझा किया।
सावन माह के अवसर पर रविवार को गुरारू से पहली बार 30 फीट लंबी कांवर के साथ सैकड़ों शिवभक्त प्रसिद्ध बाबा बैजूधाम शिव मंदिर के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने नकटी पुल स्थित सूर्य मंदिर से पवित्र जल उठाया। गाजे-बाजे और डीजे की धुन पर नाचते-गाते भक्त गुरारू बाजार, मथुरापुर और गुरुआ होते हुए बैजूधाम के लिए निकले। कांवर संघ के अध्यक्ष सुदर्शन कुमार ने बताया कि पहली बार निकाली गई 30 फीट लंबी कांवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। सभी शिवभक्त सोमवार को बाबा बैजूधाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।
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