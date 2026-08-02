बाबाधाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना
संग्रामगढ़ थानाक्षेत्र के सवना सरैयां, करमाइन और दखवापुर गांव के शिव भक्तों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने जलाभिषेक से पहले भगवान शिव की पूजा की और 'हर-हर, बम-बम' के जयकारों के साथ निकल पड़े। इस अवसर पर कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।
संग्रामगढ़। थानाक्षेत्र के सवना सरैयां, करमाइन, दखवापुर गांव के शिव भक्त श्रद्धालुओं का जत्था बाबाधाम को रवाना हुआ। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक को रवाना होने के पहले कांवरियों के जत्थे ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हर-हर, बम-बम के जयकारे के साथ कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। इस मौके पर गुलाब सिंह, रजनीकांत शुक्ला, राजाराम पटेल, राजेश माली, प्रीति पाल पटेल, दुर्गेश मिश्रा, जीतलाल सिंह, रमाशंकर बाबा, नीरज सिंह, कालिका सिंह आदि मौजूद रहे।
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