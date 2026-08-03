सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ कच्ची कांवरिया पथ
सावन माह के पहले सोमवार को कच्ची कांवरिया पथ गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों से गुलजार रहा। कांवरियों का उत्साह, श्रद्धा और विश्वास दिखाई देता रहा। भक्ति गीतों की धुन पर कांवरिये बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं के बीच में झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनीं और शिवमय वातावरण ने भक्ति का संगम बनाया।
सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ कच्ची कांवरिया पथ तारापुर,निज संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को कच्ची कांवरिया पथ गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों से पूरे दिन गुलजार रहा। पूरा मार्ग शिवभक्ति,आस्था और विश्वास के अद्भुत संगम का साक्षी बना रहा। हर-हर महादेव,ऊँ नमः शिवाय और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धा और उत्साह से सराबोर कांवरियों के कदम निरंतर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे।
कांवरियों का उत्साह
कई कांवरिये भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव-पार्वती, हनुमान सहित विभिन्न देवी-देवताओं का स्वरूप धारण कर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उनकी मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। दोपहर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आमजन बेहाल नजर आए,वहीं शिवभक्तों के उत्साह और अटूट आस्था को डिगा नहीं सका। कांवरियों के चेहरे पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन की लालसा साफ झलक रही थी। श्रद्धालुओं का जत्था म्यूजिक सिस्टम पर बज रहे शिव भक्ति गीतों—‘मानत त शिव के मनइब हो’, ‘ऐ गणेश के पापा’, ‘नाहीं खाइब खोआ-मेवा, नाहीं मिश्री-मलाई’ ‘हे भोले शंभु पधारो’—की धुन पर नाचते-गाते और बोल बम के उद्घोष के साथ बाबा नगरी की ओर बढ़ता रहा।
भक्ति और सेवा का संगम
पूरे कांवरिया पथ पर भक्ति,सेवा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। शिवमय वातावरण में आस्था की यह अविरल धारा दिनभर प्रवाहित होती रही और हर ओर भोलेनाथ के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा।
सवाल और जवाब
लेखक के बारे मेंTarun Kumar
शॉर्ट बायो : तरुण कुमार, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में टीम भागलपुर का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
तरुण कुमार भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टीम भागलपुर को लीड कर रहे हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
तरुण ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में दैनिक हिन्दुस्तान से ही की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान टीम भागलपुर को लीड कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
ग्रेजुएशन बाद बीजेएमसी की पढ़ाई कर पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों के साथ की। मेडिकल में कई साइंटिफिक कांफ्रेंस को कवर करने और ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल स्टोरी की। इसके बाद रेलवे और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आयी आधुनिकता, उससे हुए बदलाव, आमलोगों को उससे फायदे के बारे में विशेष स्टोरी की। रेलवे की तकनीकी पहलूओं की बारीक समझ रखते हुए कई स्टोरी की। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में आयी आधुनिकता, जलवायु परिवर्तन और उसकी चुनौतियां, किसानों की बेसिक जरूरत और उसमें नई तकनीक का फायदा, जीआई प्राप्त कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट, बदलते फसल चक्र आदि पर भी स्टोरी की।
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