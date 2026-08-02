उज्जैन के महाकाल शिवलिंग की भव्य आकृति कांवर में स्थापित कर जा रहे कांवरिया
सुल्तानगंज। निज संवाददाता श्रावणी मेला में इन दिनो शिव भक्त एक से बढ़कर एक
सुल्तानगंज। निज संवाददाता श्रावणी मेला में इन दिनो शिव भक्त एक से बढ़कर एक अनोखा कांवर लेकर सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। रविवार को हावड़ा सेवा संघ के 30 कांवरियों का जत्था आया। लगभग 100 किलो के कांवर पर उज्जैन के महाकाल शिवलिंग की आकृति स्थापित कर गंगा जल भरने अजगैवीनाथ मंदिर घाट पहुंचे। कांवर पूजन व जल संकल्प लेकर देवघर के लिए प्रस्थान किया। जत्थे में शामिल कांवरिया सुनील गुप्ता ने बताया हावड़ा कलिंगपोंग से 12 वर्षों से तरह-तरह के कांवर लेकर सुल्तानगंज पहुंचते हैं।
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