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पाथरडीह से सुल्तानगंज रवाना हुआ 200 कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्त मंडली पाथरडीह के 200 कांवरियों का जत्था रविवार को सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने श्रीश्री महा मृत्युंजय शिव मंदिर में माथा टेककर जलाभिषेक करने के लिए प्रस्थान किया। पिछले 42 वर्षों से कांवरियों की सेवा में सक्रिय संस्था ने यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की है।

पाथरडीह से सुल्तानगंज रवाना हुआ 200 कांवरियों का जत्था

सावन की पहली सोमवारी के पावन अवसर पर शिव भक्त मंडली पाथरडीह के 200 कांवरियों का जत्था रविवार को सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान करने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने अजमेरा स्थित श्रीश्री महा मृत्युंजय शिव मंदिर में माथा टेककर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूरा क्षेत्र 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठा। कांवरिया सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ में जलार्पण करेंगे। मंडली के विपिन राठी उर्फ कल्लू राठी, बिंदेश्वरी सिंह और राम अयोध्या पांडेय ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 42 वर्षों से लगातार कांवरियों की सेवा कर रही है।

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मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर डाक बम और कांवरियों के लिए चिकित्सा, शरबत, चाय-पानी, बिस्कुट और भजन-कीर्तन की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर उत्तम भगत, अशोक राय, गणेश विश्वकर्मा, राजेश वर्णवाल, नरेश अग्रवाल, रामपुकार और गणेश तिवारी आदि उपस्थित थे।

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