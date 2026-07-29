201 लीटर जल पर भारी श्रद्धालुओं की आस्था
हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव भक्त बुलंदशहर की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 201 किलोग्राम वजन का महाकाल कलश कांवड़ लेकर चल रहे इन भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वे पिछले कई सालों से कांवड़ लेकर आ रहे हैं और इस वर्ष पहली बार महाकाल गंगाजल कांवड़ ला रहे हैं।
हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़ लाने सिलसिला चालू हो चुका है। सड़कों पर भगवान शिव के जयकारे गूंजने लगे हैं। शिवभक्त गंगाजल कांवड़ लेकर बुलंदशहर जनपद के शिवभक्तों का जत्था भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए गढ़ नगर से होकर निकला। इनकी महाकाल कलश कांवड़ का लगभग 201 किलोग्राम वजन है। जिसे वह आपस में अपने कंधों पर बारी बारी से लेकर जा रहे हैं। जत्थे में शामिल शिव भक्तों ने बताया कि वह पहली बार महाकाल गंगाजल कलश कांवड़ लेकर आ रहे हैं। शिव भक्तों ने बताया कि वह सभी जनपद बुलंदशहर के लडाना के निवासी है। वह पिछले कई सालों से खड़ी कांवड़ लेकर आ रहे थे।
इस बार वह अपने गुरुजी के आशीर्वाद से पहली बार महाकाल गंगाजल कलश कावड़ लेकर आ रहे हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी होने को लेकर वह पैदल महाकाल कलश कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह सात जुलाई को वह हरिद्वार पहुंच गए और नौ जुलाई को उन्होंने गंगाजल भरा और वह अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए हैं। उन्हें अभी तक मार्ग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई और न ही थकावट महसूस हो रही हैं। शिव भोले पिछली सालों की तरह से इस बार भी उनकी कांवड़ को मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसा भगवान शंकर से उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा है।
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।