शिव मंदिरों में कांवड़ियों डाला डेरा, कल सुबह करेगे जलाभिषेक

शिव मंदिरों में कांवड़ियों डाला डेरा, कल सुबह करेगे जलाभिषेक
हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर शिवभक्त शाम को शिवालयों में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। विशेष जलाभिषेक के लिए शिवालयों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। भक्त विभिन्न मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में गंगाजल लेकर पहुंचे हैं और बाजार में भी खरीदारी की। सुबह 4:54 बजे शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त भी निकाला गया है।
हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर आने वाले शिवभक्त देर शाम तक अपने अपने शिवालयों में पहुंचने शुरू हो गए है। शिवालयों में शिवभक्तों के ठहरे की भी व्यवस्था की गई। दर्जनों की संख्या में शिवभक्त शहर के मंदिर गुलजारी वाला, शिव मंदिर भाकूवाला, गढमुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, मंदिर हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर में देर शाम सैकडों कांवडिये हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर पहुंचे थे, जो सवेरे भगवान भोलनाथ को त्रयोदशी चतुदर्शी का जलाभिषेक करेगे। वही सवेरे 4ः54 बजे शिवरात्रि का जलाभिषेक का शुभ मुहुर्त निकाला गया है। शिवरात्रि से एक दिन पहले ही शहर व आसपास देहात क्षेत्रों के कांवड़ियों के शामली पहुंचने से शिवालयों में मेले जैसा माहौल बना रहा।
शहर के हनुमान धाम पर पहुंचे कांवडियों ने दुकानों से जमकर खरीदारी भी की। जिसको लेकर दुकानों पर भीड लगी रही।
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