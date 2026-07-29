कांवड़ में मासूम बेटी के साथ जल लेकर जा रहा पिता, अजब मांग

भोले बाबा की कृपा से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। हापुड़ की ओर बढ़ते शिवभक्तों ने अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कांवड़ उठाई है। उसकी मांग है कि दुराचारियों का एनकाउंटर होना चाहिए। यात्रा में बढ़ती भीड़ के बीच खर्च भी बढ़ चुका है।

भोले बाबा ने बो दी भांग , बूंदिया पड़ने लगी। मेरठ-हापुड़ सीमा पर अचानक तेज बारिश होने लगी। जिसमें शिवभक्त भीगते हुआ आगे बढ़ रहे थे और बम बोल रहे थे। गौमुख, हरिद्वार से आने वाले शिवभक्तों की अजब-गजब मन्नते, पैर में छालों के साथ बढ़ रहे थे आगे। हम दो हमारे दो, पिता-मां और बेटा बेटी के साथ एक कांवड़ हापुड़ सिटी की तरफ जा रही थी। जिसमें मासूम बेटी को एक तरफ कंधे पर झूल रही कांवड़ में बैठा रखा था तो दूसरी तरफ गंगा जल था। धीरे-धीरे संख्या बढ़ने लगी और दिल्ली-लखनऊ हाईवे और मेरठ-बुलंदशहर हाईवे गेरुवे रंग में रंगने शुरू हो गए है। ब्रजघाट से दिल्ली और बरेली की तरफको कांवड़ जा रही है। हरिद्वार और गौमुख से बुलंदशहर, नोएडा आदि के लिए कांवड़ आ रही है। अब कांवड के चलते हापुड़ से निकल रहा बुलंदशहर हाईवे और दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे धीरे धीरे शिवमीय होने लगा है। बूंदाबांदी के बीच धीरे -धीरे कांवड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है। इसी में पहली बार एक कांवड़ देश-प्रदेश की बेटियों के लिए एक पिता ने हरिद्वार से उठाई है。

देश की बेटियों के लिए भरी कांवड़-- अलीगढ़ के नानू निवासी गौरव और उसकी पत्नी अर्चना ने 16 जुलाई को हरिदावार से कांवड़ उठाई है। यूं तो पिछले कई साल से श्रवण के रुप में बहुत भोले अपने माता पिता और सास ससुर को कांवड़ में बैठाकर जल ला रहे हैं।परंतु इस बार एक पिता अपनी मासूम बेटी को कांव़ड में जल के साथ बैठा कर चल दिया है। जिसने बताया कि वह इस लिए बेटी को कांवड़ में बैठा कर गंगा जल ला रहा है कि उसकी मांग है कि बेटियों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को सीधे एनकाउंटर होना चाहिए। मांग है कि भगवान से कि उन पापियों को नो बेल, नो जेल, बल्कि एनकाउंट होना चाहिए।

15 सौ 10 हजार हो गया खर्चा-- दादरी नोएडा के रहने वाले रजनीश ने बताया कि 31 वीं कांवड़ ला रहा हूं। गोमुख से कांवड़ लाया हूं। पहले और अब में बहुत अंतर आ गया। अब आस्था नहीं केवल कंपटीशन दिखाई देता है। जब पहले गए थे तो 15 सौ रुपये में घर पहुंच गए थे। अब 10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं।

पैरों में छाले पर नहीं हार रहे हिम्मत-- सड़क पर कांवड़िया लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे है। पैरों में छाले पड़ रहे हैं। कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। परंतु जब बम जोर जोर से बोलते है तो 10 मिनट बाद ही सारे दर्द निपट जाते हैं।