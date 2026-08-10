अररिया : शिव मंदिरों में हुआ रूद्राभिषेक, हर-हर महादेव से गूंजा शिवालय

सावन की दूसरी सोमवारी पर जिले के विभिन्न शिवस्थलों में पूजन को ले शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम व हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। ऐतिहासिक सुन्दरनाथ धाम सुंदरी, मदनपुर स्थित मदनेश्वर धाम व बसेटी शिव मंदिर में सुबह से ही शिवभक्तों की कतारें लगी रही।

सुरक्षा व्यवस्था

दूसरी सोमवारी को लेकर शिवालयों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मंदिर के वोलेंटियर भी सक्रिय रहे। शहर के बाबा खड़गेश्वरनाथ शिव मंदिर, बस स्टैंड शिव मंदिर, पीडब्ल्यूडी शिव मंदिर, माता स्थान शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी स्थित शिवालय, जलेश्वर नाथ शिव मंदिर, खरैया बस्ती शिव मंदिर में सोमवारी पर पूजा अर्चना के लिये शिव भक्तों भी खासी भीड़ दिखी। मंदिरों में बेल पत्र व गंगा जल भगवान शिव पर चढ़ाया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूब, श्रीफल आदि से करने के बाद भक्तों ने भगवान शंकर से मनोकामनाएं उनकी सवारी नंदी के जरिये मांगी। जिले के फूलसारा निवासी व प्रसिद्ध पंडित बालकृष्ण झा ने बताया कि सावन का सावन माह का खास महत्व है। सावन में भगवान शिव का पूजा-अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के दूसरे सोमवारी के मौके पर कई शिव मंदिरों में रूद्राभिषेक भी किया गया। सुबह से ही मंदिरों के आसपास भीड़ लगी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस बल भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त मंदिर प्रबंधनों ने भी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था की थी। शिवालय के पंडितों के अनुसार चारों सोमवार बहुत ही खास होने के कारण भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पहली सोमवारी को काफी अच्छी भीड़ थी जिन्होंने पूरे संयम के साथ जलार्पण किया।