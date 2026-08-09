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जलाभिषेक के लिए उमड़ रहा कांवड़ियों का रेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर शिव भक्तों का जलाभिषेक का रेला उमड़ रहा है। आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार, ब्रजघाट गंगा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस सुरक्षा के तहत हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया गया है और 50 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

जलाभिषेक के लिए उमड़ रहा कांवड़ियों का रेला

अमरोहा। सावन के दूसरे सोमवार के चलते जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का रेला मंजिल की ओर उमड़ रहा है। हरिद्वार, ब्रजघाट गंगा धाम पर जल और कांवड़ लेने के लिए अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बरेली समेत आसपास के इलाकों के शिव भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। नेशनल हाईवे की दोनों लेनों पर कांवड़ियों के जत्थे गुजर रहे हैं। भारी संख्या में शिव भक्त डीजे की धुन पर नाचते गाते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे है। साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 10 अगस्त को सावन माह का दूसरा सोमवार है। सोमवार को भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करने के लिए अमरोहा के ब्रजघाट में कांवड़ियों का रेला उमड़ रहा है। नेशनल हाईवे-9 की पर कांवड़िए गुजर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे से तीन दिन के लिए नेशनल हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया जाएगा। हाईवे पर दोनों तरफ कावंड़िए चलेंगे। सावन के दूसरे सोमवार व मंगलवार को शिवरात्रि के चलते कावंड़ियों की संख्या बढ़ने पर यह हाईवे को जीरो ट्रैफिक करने का कदम उठाया गया है। एंबुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को हाईवे पर दौड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रविवार को भी काफी संख्या में कांवड़ियों के जत्थे गुजर रहे हैं। डीजे की धुन पर भक्ति भजनों पर कांवड़िए थिरकते हुए तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं。

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चप्पे-चप्पे पर तैनात है पुलिस

सुरक्षा को लेकर हाईवे पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जो कांवड़ियों की सुरक्षा में जुटा हुआ है। डीएम-एसपी भी लगातार कांवड़ यात्रा पर नजर बनाए हुए है। 50 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए है। जिनसे कावड़ियों की निगरानी की जा रही है। हाईवे भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। कांवड़िए भोले के भजनों पर नाचते गाते अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे किनारे जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा में पुलिस कैसे तैनात है?
सुरक्षा को लेकर हाईवे पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।
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