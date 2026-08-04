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100 लीटर गंगाजल और महाकाल की झांकी वाली विशाल कांवर बनी आकर्षण का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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सावन के पहले सोमवार को बाबाधाम की ओर बढ़ते शिवभक्तों का जनसैलाब असरगंज कच्ची कांवरिया पथ पर उमड़ पड़ा। विशाल कांवर के माध्यम से श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए गंगाजल लेकर यात्रा की। तंबाकू मुक्त जोन के बावजूद कुछ दुकानदारों से गुटखा-खैनी जब्त किया गया।

100 लीटर गंगाजल और महाकाल की झांकी वाली विशाल कांवर बनी आकर्षण का केंद्र

सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ कच्ची कांवरिया पथदोपहर में तेज धूप के बाद भी बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे शिवभक्तों के कदम असरगंज/तारापुर, निज संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के चौथे दिन सोमवार को असरगंज कच्ची कांवरिया पथ पर शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कच्ची कांवरिया मार्ग बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजता रहा। इस दौरान विभिन्न प्रकार की आकर्षक और विशाल कांवर यात्राएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं。

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कोलकाता से आई कांवर यात्रा

कोलकाता के काशीपुर से आए शिवभक्तों का एक जत्था उज्जैन महाकाल की भव्य प्रतिमा से सजी विशाल कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कांवर में 100 लीटर गंगाजल से भरा कलश रखा गया था, जिसे राष्ट्र ध्वज तिरंगे की थीम पर आकर्षक ढंग से सजाया गया था। यह अनोखी कांवर मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान आकर्षित कर रही थी।

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विशाल कांवर की तैयारी

शिवभक्त रघुनाथ राय ने बताया कि वे हर वर्ष बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं। इस बार भी 100 लीटर गंगाजल वाली विशाल कांवर लेकर निकले हैं। कांवर पर उज्जैन महाकाल की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे बांस और मिट्टी की मटकी की सहायता से पूरी तरह हाथ से तैयार किया गया है। इसे बनाने में करीब तीन महीने का समय लगा, जबकि इसका कुल वजन लगभग 300 किलोग्राम है।

कांवर यात्रा का उत्साह

उन्होंने बताया कि उनके साथ 25 से 30 शिवभक्तों का जत्था चल रहा है। इस विशाल कांवर को एक बार में चार श्रद्धालु मिलकर उठाते हैं। सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर निकले हैं और 10 से 12 अगस्त के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जत्थे के वरिष्ठ सदस्य बबाई ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से कांवर यात्रा कर रहे हैं। पहले सामान्य कांवर लेकर जाते थे, लेकिन वर्ष 2024 से विशाल कलश वाली कांवर यात्रा शुरू की है। इधर,सावन माह के पहले सोमवार को कच्ची कांवरिया पथ गेरुआ वस्त्रधारी शिवभक्तों से पूरे दिन गुलजार रहा। हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय होता रहा। श्रद्धा और उत्साह से सराबोर कांवरियों के कदम निरंतर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे। कई कांवरिये भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव-पार्वती, हनुमान सहित विभिन्न देवी-देवताओं का स्वरूप धारण कर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। दोपहर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से कांवरिये परेशान नजर आए। लेकिन उनके कदम आगे बढ़ते रहे। कांवरिया पथ पर भक्ति,सेवा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

तंबाकू मुक्त जोन की कार्रवाई

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कच्ची कांवरिया पथ की दुकानों से गुटखा-खैनी जब्त, किया गया नष्ट

असरगंज, निज संवाददाता। कांवरिया पथ को तंबाकू मुक्त जोन घोषित किया गया है। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा गुटखा, खैनी और सिगरेट की बिक्री की जा रही है। सोमवार को बीडीओ श्वेतमिता आनंद ने कमरांय से असरगंज तक विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई दुकानों से लगभग 10 हजार रुपए मूल्य के गुटखा, खैनी और सिगरेट जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बीडीओ ने दुकानदारों को तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि, कांवरिया पथ को पूरी तरह तंबाकू मुक्त रखने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

कच्छी कांवरिया पथ पर कितने शिवभक्त आए थे?
कच्ची कांवरिया पथ पर शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
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