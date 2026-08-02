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रेलवे प्लेटफार्म पर दिखी कांवरियों की भीड़, गूंजे बम-बम भोले के जयकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शिव भक्तों और कांवरियों का उत्साह चरम पर है। कांवरियों के जत्थे सुल्तानगंज और धामों के लिए रवाना हो रहे हैं। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर भक्तिमय नजारा देखने को मिला। कांवरियों ने अपनी अटूट आस्था साझा की, जो मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं।

रेलवे प्लेटफार्म पर दिखी कांवरियों की भीड़, गूंजे बम-बम भोले के जयकार

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शिव भक्तों और कांवरियों का उत्साह चरम पर है। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। कांवरियों के जत्थे लगातार सुल्तानगंज और धामों को रुख करने लगे है। ​रविवार को पाकुड़ रेलवे स्टेशन का नजारा पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। पूरा स्टेशन परिसर भगवा रंग में रंग गया और बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। यहां से कांवरियों का एक बड़ा जत्था देवघर के साथ-साथ प्रसिद्ध शिवगाद्दी धाम और मोतीझरना धाम के लिए रवाना हुआ。

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कठिन साधना और अटूट आस्था की यात्रा...

​यात्रा पर निकले कांवरियों ने अपनी अटूट आस्था साझा करते हुए बताया कि इस पवित्र यात्रा से उन्हें अद्वितीय आनंद और मानसिक शांति की अनुभूति होती है।

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कांवर यात्रा की विशेषताएँ

सुनीता देवी ने बताया कि सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर लगभग 105 किलोमीटर की लंबी पैदल कांवर यात्रा तय करती हैं और देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करती हैं। देवघर में जलार्पण के बाद वे बासुकीनाथ धाम भी जाती हैं और वहाँ पूजा-अर्चना के पश्चात अपने घर लौटती हैं। वह पिछले कई वर्षों से लगातार सावन माह में यह नियम निभाती आ रही हैं।

जलाभिषेक की प्रक्रिया

दीना बंधु शाह ने बताया कि राजमहल से गंगाजल उठाकर घने जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए लगभग 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर शिवगाद्दी धाम पहुंचेंगे और सोमवार की सुबह प्रात:काल भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कांवर यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा होती है?
सुनीता देवी ने बताया कि वह लगभग 105 किलोमीटर की लंबी पैदल कांवर यात्रा तय करती हैं।
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