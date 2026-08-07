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गाते बजाते हुए हरिद्धार रवाना हुए कांवडिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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लालपुर के कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव शिवनगर से बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए कांवड़ यात्रा पर रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूजन किया और उत्साह से यात्रा शुरू की। गांव में धार्मिक उल्लास का माहौल है, और भक्त जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े।

गाते बजाते हुए हरिद्धार रवाना हुए कांवडिए

लालपुर। संवाददाता श्रावण मास के पावन अवसर पर कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव शिवनगर से शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए डाक कांवड़ लेकर रवाना हुए। इस दौरान पूरा गांव बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति ने माहौल को पूरी तरह शिवमय बना दिया।कांवड़ यात्रा के शुभारंभ से पूर्व शिवभक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन-अर्चन किया और यात्रा की सफलता एवं सकुशल वापसी की कामना की। इसके बाद श्रद्धालु डीजे पर बज रहे शिव भजनों की धुन पर नाचते-गाते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हुए।

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यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं को मंगलकामनाओं के साथ स्वागत और विदाई की। पूरे मार्ग में भक्त भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर वापस आएंगे और निर्धारित तिथि पर गोलागोकर्णनाथ में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर गांव में धार्मिक उल्लास का वातावरण बना हुआ है। यात्रा के दौरान अनुशासन एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया।

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