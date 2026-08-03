गिद्दी में सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। गिद्दी कोयलांचल के विभिन्न शिवालयों में पहली सोमवारी को शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया। गिद्दी ए, रेलीगढ़ा, गिद्दी सी वाशरी कॉलोनी और आस-पास के गांवों के विभिन्न शिवालयों में भक्त श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए विभिन्न शिवालयों में सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। अनेकों महिला, युवती, युवा पुरुष भक्त श्रद्धालुओं ने दिन भर उपावास कर भगवान भोले को जलाभिषेक किया। भक्तों ने जय भोले नाथ, हर हर महादेव का जयकारे के साथ शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते देखे गए। गिद्दी ए, रेलीगढ़ा, गिद्दी सी वाशरी कॉलोनी और आस पास के गांवों के विभिन्न शिवालयों के साथ साथ दामोदर और मरनगढ़ा बसरिया स्थित संगमस्थल पर स्थित साधु कुटिया स्थित शिव मंदिर में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी जल चढ़ाने वालें महिला पुरुष शिव भक्तों की दिन तांता लगा रहा।