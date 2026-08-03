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औघड़नाथ मंदिर में आज नंदी द्वार से होगा प्रवेश, निकास गरुड़ द्वार से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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शिवरात्रि के लिए औघड़नाथ मंदिर में विशेष व्यवस्थाओं की तैयारी की गई है। पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का प्रवेश नंदी द्वार से होगा, जबकि निकास गरुड़ द्वार से होगा। मंदिर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

औघड़नाथ मंदिर में आज नंदी द्वार से होगा प्रवेश, निकास गरुड़ द्वार से

सावने के पहले सोमवार को औघड़नाथ मंदिर में शिवभक्तों का प्रवेश नंदी द्वार से होगा, जबकि निकास गरुड़ द्वार से होगा। शिवरात्रि में प्रवेश गरुड़ द्वार से और निकास नंदी द्वार से होगा। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी रहेगी। 10 और 11 अगस्त को मंदिर पूर्ण रूप से लगातार खुला रहेगा। श्रावण मास के शिवरात्रि पर्व और सोमवार की व्यवस्थाओं को लेकर रविवार को श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर समिति एवं सहयोगियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सोमवार और शिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक की तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मंदिर अध्यक्ष सतीश सिंघल ने बताया कि पहले सोमवार को विशाल भंडारा होने के कारण प्रवेश और निकास की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। सोमवार को औघड़नाथ मंदिर में शिवभक्तों का प्रवेश नंदी द्वार से होगा, जबकि निकास गरुड़ द्वार से होगा। 10-11 अगस्त को शिवरात्रि पर कांवड़ियों और दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश गरुड़ द्वार से और निकास नंदी द्वार से होगा। महामंत्री सुनील गोयल ने बताया कि पहले सोमवार को को मंदिर में अत्यधिक भीड़ रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए सभी समिति सदस्यों और सहयोगियों को उपस्थित रहकर सुंदर एवं सुचारु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है.

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सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी

मंदिर समिति के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ​बैरिकेडिंग, खोया-पाया केंद्र और प्रशासनिक कैंप का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। ​श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त जनरेटर, पेयजल (जल व्यवस्था) और प्रकाश (लाइट) की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुलिस, प्रशासन की ओर से भी सारी व्यवस्था की गई है.

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बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में अध्यक्ष सतीश सिंघल, महामंत्री सुनील गोयल, उपाध्यक्ष बृजभूषण गुप्ता, धीरेन्द्र सिंघल, उपमंत्री अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अमरीश अग्रवाल, भंडारी अमित अग्रवाल, मनोज कुमार, डॉ. महेश बंसल, अशोक चौधरी, कैलाश बंसल, संजय बंसल, मुकेश गुप्ता, हर्षित गुप्ता, पुलकित गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता, सुमनेश अग्रवाल, अनिल सिंघल, विनीत बंसल मौजूद रहे।

प्रश्नोत्तर

औघड़नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश कब होगा?
औघड़नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पहले सोमवार को नंदी द्वार से होगा।
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