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बोल बम के जयघोष से गूंजा कस्बा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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भगवानपुर। कांवड़ मेला शुरू होते ही भगवानपुर कस्बा शिवभक्ति के रंग में रंग गया है। विभिन्न राज्यों से गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे और जल लेकर अपने गंतव

बोल बम के जयघोष से गूंजा कस्बा

भगवानपुर। गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे शिवभक्तों के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सेवा कर लोग स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही हर ओर शिवभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।

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