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सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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अररिया में सावन की पहली सोमवारी पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने 'हर हर महादेव' के जयकारों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर शिवालयों को फूलों से सजाया गया और कई स्थानों पर रुद्राभिषेक भी किया गया।

सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

अररिया। सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़ हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तों ने किया जलाभिषेक फारबिसगंज, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को फारबिसगंज के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस मौके पर बड़ा शिवालय सहित अन्य मंदिरों को फूलों से सजाया गया था। कई स्थानों पर भक्तों के द्वारा रुद्राभिषेक भी किया गया।

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