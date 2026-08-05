गंगाजल लेकर बाबा तारकेश्वर धाम के लिए रवाना हुए सालदोहा गांव के कांवड़ श्रद्धालु

गंगाजल लेकर बाबा तारकेश्वर धाम के लिए रवाना हुए सालदोहा गांव के कांवड़ श्रद्धालु
बहरागोड़ा के सालदोहा गांव से श्रद्धालुओं का जत्था बाबा तारकेश्वर धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पहले भगवान शिव की पूजा की गई। श्रद्धालु कोलकाता के गंगा घाट से गंगाजल लेकर करीब 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे और मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। ग्रामीणों ने जत्थे को शुभकामनाएं दी।
बहरागोड़ा। सावन माह में भगवान शिव की आराधना को लेकर बहरागोड़ा प्रखंड के सालदोहा गांव से बुधवार को शिवभक्तों का एक जत्था पश्चिम बंगाल स्थित प्रसिद्ध बाबा तारकेश्वर धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की और "बोल बम" व "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा गांव भक्तिमय हो उठा।श्रद्धालुओं ने बताया कि वे कोलकाता के गंगा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर करीब 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। गुरुवार सुबह बाबा तारकेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ परिवार, गांव और देश की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना करेंगे।श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन में बाबा तारकेश्वर को गंगाजल अर्पित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
ग्रामीणों ने जत्थे को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। इस अवसर पर राजेश भोल, अमित कुमार, रोनी राणा, राहुल सिंह, संजय गोप, सोनू भुई, सुरजीत राणा, तनु गोप, अरिजीति जाना, राजकुमार राणा, अमित जाना, सुमित जाना, सुमन भोल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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