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रातू में पहली सोमवारी पर शिवालयों में गंजा नम: शिवाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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सावन माह की पहली सोमवारी पर रातू क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त 'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिरों में लंबी कतारें नजर आईं और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान शिव की आराधना की। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए।

रातू में पहली सोमवारी पर शिवालयों में गंजा नम: शिवाय

रातू, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही शिवभक्त 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष के साथ मंदिरों में पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। रातू के प्रसिद्ध बाबा महेश्वर धाम, चिंताहरण शिव मंदिर, नर्मदेश्वर शिव मंदिर (पाली), गोविंदनगर, ललितग्राम, आमटांड़, झखराटांड़, कमड़े शिव मंदिर, बूढ़ा महादेव मंदिर, रातू थाना स्थित शिव मंदिर, पिर्रा सहित अन्य शिवालयों में तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कई श्रद्धालु पैदल जल लेकर पहुंचे, जबकि कई भक्तों ने गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

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मंदिर परिसर बेलपत्र, धतूरा, फूल और बिल्वपत्र से सजे रहे। महिला, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में भगवान शिव की आराधना में लीन दिखे। भजन-कीर्तन, शंख और घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई थी। पंडितों ने बताया कि सावन की सोमवारी पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। देर शाम तक श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा और शाम में कई मंदिरों में खीर का वितरण भी किया गया।

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