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बोलबम की नारों से गूंज उठा अनन्तनाथ धाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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जीरादेई में सावन के प्रथम सोमवार पर शिव भक्तों ने श्रद्धा के साथ जलाभिषेक किया। अकोल्ही अनन्तनाथ धाम में हजारों भक्तों ने जलाभिषेक किया। यहाँ नाग देवता के दर्शन हुए हैं। इस क्षेत्र में पुरातात्विक साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं। शोधार्थियों का मानना है कि इस विरासत को बचाना जरूरी है।

बोलबम की नारों से गूंज उठा अनन्तनाथ धाम

जीरादेई। एक संवाददाता प्रखण्ड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर जला भिषेक किया गया । शिव भक्तों ने श्रद्धा व भक्ति के साथ बोल बम की नारा बोलते शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया ।

अकोल्ही अनन्तनाथ धाम

अकोल्ही अनन्तनाथ धाम में हजारों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया ।अनन्त नाथ धाम की महिमा व ख्याति बहुत है ।यहाँ साक्षात नाग देवता दर्शन दिए थे ।

विशेष जानकारी

पंडित परमेश्वर मिश्रा ने बताया कि अकोल्ही अनन्तनाथ धाम मंदिर में 2001 में सवा महीना तक नाग देवता प्रतिदिन दर्शन दिए थे जिनके साथ दो विरनी भी प्रतिदिन निकलती थी ,तथा 2005 में भी सावन के प्रथम सोमवारी को एक बार पुनः नाग देवता दर्शन दिए थे ।

उन्होंने बताया कि सदियों पूर्व तीन नागा साधु जो सगे भाई थे इस क्षेत्र में आये थे ।जो जिंदा समाधि लिए थे । प्रथम भाई का समाधि अकोल्ही में बना है दूसरे का मुइया गढ़ के पास वेलही सरोवर के पास तथा तीसरे भाई का समाधि फरछुया गांव में बना है ।

प्राचीनता और वैज्ञानिक साक्ष्य

वही आचार्य विजेंद्र पाठक ने बताया कि गौरीशंकर बाबा ठेपहा का मंदिर बहुत प्राचीन है उन्होंने बताया कि इस मंदिर में धरती से स्वयं शिव लिंग निकला है जो महाभारत कालीन बताया जाता है ।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अनन्तनाथ धाम अकोल्ही तथा गौरीशंकर बाबा ठेपहा में जलाभिषेक कर तीतिर स्तूप बुद्ध नगर बंगरा में स्थापित बुद्ध मंदिर का दर्शन करता है उस व्यक्ति पर भोले नाथ की असीम कृपा होती है ।

उन्होंने बताया कि शिव संसार के ऐसे देवता है जो 112 सूत्र दिए जिस एक सूत्र को लेकर महात्मा बुद्ध ने दुनिया को तार्किक एवम वैज्ञानिक सिद्धान्त दिया जो आज सर्वमान्य है ।

उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परीक्षण उत्खनन से भी इस क्षेत्र की प्राचीनता का वैज्ञानिक साक्ष्य मिल गया है । शोधार्थी डा कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि जीरादेई क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है जो धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है जरूरत है इस विरासत को बचाने की ताकि भावी पीढ़ी इसे जान व समझ सके ।

सामान्य प्रश्न

सावन के प्रथम सोमवार पर किसका जलाभिषेक किया गया?
सावन के प्रथम सोमवार पर शिव का जलाभिषेक किया गया।
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