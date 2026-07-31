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बोल बम जयघोष के साथ झारखंड के लिए भक्त रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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हथगाम के मनकामनेश्वर धाम से शिव भक्तों का जत्था झारखंड के लिए रवाना हुआ। भक्तों ने पूजा अर्चना के बाद 'बोल बम' का उद्घोष किया। लगभग एक दर्जन शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिन्हें नगर में जगह-जगह स्वागत किया गया।

बोल बम जयघोष के साथ झारखंड के लिए भक्त रवाना

हथगाम। नगर के प्रसिद्ध मनकामनेश्वर धाम से शिव भक्तों का जत्था पूजा अर्चना के बाद बोल बम, बोल बम जय घोष के साथ झारखंड के लिए रवाना हुए। इस बार भी शिव भक्तों का जत्था भगवान शिव के बारह सबसे पवित्र निवासों में से एक ज्योतिर्लिंग जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है, वहां के लिए लगभग एक दर्जन शिव भक्तों का जत्था शुक्रवार को प्रस्थान किया। जिनका नगर में जगह-जगह स्वागत किया गया। शिवभक्तों में शीतल मिश्रा, शिवदास, अंजनी किशोर बाजपेई, शैलेश गुप्ता, सत्यम साहू, रवि साहू, आलोक वर्मा, शिवदत्त साहू, राजू तिवारी, विनीत तिवारी, जितेंद्र सैनी, धर्मेंद्र यादव आदि शिव भक्त शामिल रहे।

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