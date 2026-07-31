Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने को जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

बिलसंडा से 30 शिवभक्त कावंड़ियों का जत्था गुरुवार को बिहार के सुल्तानगंज की ओर रवाना हुआ। ये श्रद्धालु संक्रांति के दिन मां गंगा का जल भरकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में कई भक्त शामिल हैं।

बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने को जत्था रवाना

बिलसंडा। नगर से तीस शिवभक्त कावंड़ियों का जत्था गुरुवार को बिहार के सुल्तानगंज रवाना हुआ। कावंड़िया शुक्रवार शाम बिहार के सुल्तानगंज पहुंचेंगे। शनिबार सुबह सुल्तानगंज घाट से उत्तरवाहिनी मां गंगा का जल भरकर कांवड़ यात्रा के लिये लगभग 120 किलोमीटर दूर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में नितिन सक्सेना,योगेश चंद शर्मा, प्रमोद गुप्ता,विवेक जायसवाल,पीयूष जायसवाल,राज वर्मा,अरविंद अवस्थी,अनुज शुक्ला,अंकित जायसवाल, सनी श्रीवास्तव, तपिश अग्रवाल, विनीत गुप्ता समेत श्रद्धालु सम्मिलित हुए।

ये भी पढ़ें:Gridih News: यमुनिया नदी से कांवर लेकर पैदल निकले तीन शिवभक्त
ये भी पढ़ें:दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
ये भी पढ़ें:किशनगंज : दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Bihar Pilibhit News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।