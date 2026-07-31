बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने को जत्था रवाना
बिलसंडा से 30 शिवभक्त कावंड़ियों का जत्था गुरुवार को बिहार के सुल्तानगंज की ओर रवाना हुआ। ये श्रद्धालु संक्रांति के दिन मां गंगा का जल भरकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में कई भक्त शामिल हैं।
बिलसंडा। नगर से तीस शिवभक्त कावंड़ियों का जत्था गुरुवार को बिहार के सुल्तानगंज रवाना हुआ। कावंड़िया शुक्रवार शाम बिहार के सुल्तानगंज पहुंचेंगे। शनिबार सुबह सुल्तानगंज घाट से उत्तरवाहिनी मां गंगा का जल भरकर कांवड़ यात्रा के लिये लगभग 120 किलोमीटर दूर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में नितिन सक्सेना,योगेश चंद शर्मा, प्रमोद गुप्ता,विवेक जायसवाल,पीयूष जायसवाल,राज वर्मा,अरविंद अवस्थी,अनुज शुक्ला,अंकित जायसवाल, सनी श्रीवास्तव, तपिश अग्रवाल, विनीत गुप्ता समेत श्रद्धालु सम्मिलित हुए।
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