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चास से कांवरियों का जत्था चिड़काधाम के लिए रवाना, बाबा गौरीनाथ का किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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चास में सावन माह के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गरगा और दामोदर नदी से जल उठाकर चिड़काधाम के लिए यात्रा प्रारंभ की। कांवरियों ने पहले दंडवत यात्रा की और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यात्रा के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सेवा शिविरों का आयोजन हुआ। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद की।

चास से कांवरियों का जत्था चिड़काधाम के लिए रवाना, बाबा गौरीनाथ का किया जलाभिषेक

चास, प्रतिनिधि। सावन माह के अवसर पर चास स्थित गरगा और दामोदर नदी से रविवार को बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवरियों ने पवित्र जल उठाकर बंगाल स्थित चिड़काधाम के लिए प्रस्थान किया। श्रद्धालु बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा भोलेनाथ के नाम का संकल्प लेकर यात्रा पर निकले। इस दौरान कई शिवभक्त दंडवत यात्रा करते हुए बाबा गौरीनाथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से जलाभिषेक किया। करीब 45 -50 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। कांवर यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला।

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विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों की ओर से जगह-जगह सेवा शिविर लगाकर कांवरियों के लिए पेयजल, शरबत, फल, प्राथमिक उपचार तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पूरी यात्रा के दौरान क्षेत्र बोल बम, हर-हर महादेव और बाबा भोलेनाथ के जयघोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह और आस्था देखने को मिली। प्रशासन व स्थानीय लोगों ने भी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने में सहयोग प्रदान किया।

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