कांवड़ शिविर में बनने वाले भोजन की नियमित जांच होगी

हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ लेकर लौट रहे हैं। आगरा नहर सड़क किनारे शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं को भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर शिविरों का निरीक्षण करेगा। 11 अगस्त को जलाभिषेक होगा, जिससे कांवड़ यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ लेकर तेजी से अपनी घर की ओर बढ़ रहे हैं। उनके स्वागत एवं विश्राम के लिए आगरा नहर सड़क किनारे शिविर लगाने के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही शिविर में शिव भक्तों को परोसे जाने वाले भोजन पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की नजर रहेगी। विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविरों के बनने वाले भोजन के नमूने लेगा। शिव भक्तों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह किया जाएगा।

जिले में जलाभिषेक जिले में भगवान शिव का जलाभिषेक 11 अगस्त को होगा।ऐसे में जिले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न जिलों के शिव भक्तों के गुजरने का दौर शुरू हो गया है। दिन में कई बार 10 से 12 कांवड़ यात्रियों का समूह अब गुजरना शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी में अभी कांवड़ शिविर सजकर तैयार नहीं होने से शिव भक्तों को परेशानी आ रही है। इतनी गर्मी में उन्हें आगरा नहर सड़क पर कहीं पर पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल रहा है। ठहरने की व्यवस्था नहीं होने की वजह कांवड़िये इस उमस भरी गर्मी में बिना रुके आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी में अधिकतर कांवड़ शिविर सात अगस्त से सक्रिय होंगे।उसके बाद शिविरों में अच्छी सुविधाएं मिलना शुरू होंगी।

कांवड़ शिविर श्रद्धालुओं की सेवा आगरा नहर सड़क के किनारे इस बार सात प्रमुख कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अधिकांश शिविर पूरी तरह सजकर तैयार हो चुके हैं और सेवा कार्य शुरू करने के लिए स्वयंसेवक भी तैनात किए जा रहे हैं। शिविर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि भोजन तैयार करने में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्य सामग्री ताजा हो तथा पेयजल की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए।

खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें कांवड़ शिविरों का नियमित निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान भोजन के नमूने लिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा कहना है कि बरसात के मौसम में भोजन जल्दी खराब होने की आशंका रहती है, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके अलावा भोजन तैयार करने वाले रसोई क्षेत्र, पानी के भंडारण, बर्तनों की सफाई और खाद्य पदार्थों के रखरखाव की भी जांच होगी। यदि कहीं मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री का उपयोग पाया गया तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

नहर मार्ग पर यातायात व्यवस्था कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही सात अगस्त से आगरा नहर सड़क पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पहले ही सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी है। केवल कांवड़ यात्रियों, आपातकालीन सेवाओं और प्रशासनिक वाहनों को ही आवश्यकतानुसार अनुमति दी जाएगी। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित कर दिए हैं ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। वाहन चालक 11 अगस्त तक बाईपास वाले मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे। लोगंग से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और नहर मार्ग का उपयोग करने से बचें।

श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि अभी तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले कांवड़ यात्री स्मार्ट सिटी से होकर गुजर रहे हैं। जैसे-जैसे जलाभिषेक की तिथि नजदीक आएगी, कांवड़ियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

हमारी टीम कांवड़ शिविरों में जाकर खाद्य सामग्रियों के नमूने लेगी। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिविर संचालक हाईजीन का पूरा ध्यान रखें। इस मौसम में बीमारियां आसानी से जकड़ती हैं।

-डॉ. पुनीत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी