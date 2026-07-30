मेरठ : जल में शंभू और पलड़े में लाडली: शिवभक्ति के साथ बेटी बचाओ का बड़ा संदेश
दौराला में दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक अनोखी कलश कांवड़ में अलीगढ़ के कांवड़ियों ने बेटियों के सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने अपनी बेटियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ अत्याचार रोकने की मन्नत की है।
दौराला में दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। शिव भक्त कांवड़ियां हरिद्वार से गंगाजल लेकर बोल बम जयकारे के साथ हाईवे से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हाईवे कांवड़ मार्ग से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, अलीगढ़, नोएडा आदि निवासी शिव भक्त कांवड़ियों के जत्थे गुजर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के समागम में एक से बढ़कर एक अनोखी कलश कांवड़ देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक अनोखी कलश कांवड़ हाईवे कांवड मार्ग पर दादरी में देखने को मिली। अलीगढ़ का कांवडियां संजू अपनी भांजी 10 वर्षीय देवांसी और उसकी पत्नी बीना आठ वर्षीय बेटी राधिका को कलश कांवड़ में बैठाकर उनके बराबर जल लेकर आ रहे हैं।
कांवड़ियां दंपत्ति ने बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया है। कांवड़ियां दंपत्ति ने बताया कि उनकी मन्नत बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर रोक लगे और उनके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
विजन
सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।