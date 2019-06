ऑटो चालक को पीटने का मामला: मुखर्जी नगर में प्रदर्शनकारियों ने की विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा से हाथापाई

दिल्ली पुलिस द्वारा ऑटो चालक सरबजीत सिंह और उनके बेटे की पिटाई के विरोध में सोमवार की देर शाम मुखर्जीनगर में सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिरोमणी अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा से हाथापाई की खबरें हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ प्रदर्शनकारियों ने हाथापाई की। दरअसल, सिख ऑटो चालक के पिटाई के विरोध में मुखर्जी नगर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षाबलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है।

Delhi: People continue to protest in Mukherjee Nagar against the thrashing of auto driver Sarabjeet Singh and his son by Police, yesterday. Heavy security at the spot. pic.twitter.com/rpsjKJ4hWl