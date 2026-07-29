होर्मुज से 15, बाब अल-मंदेब से 32 पोत निकले
नई दिल्ली में एक रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज और बाब अल-मंदेब जलमार्गों से 47 पोत निकल चुके हैं। इनमें से 32 पोत बाब अल-मंदेब से निकलें, जिनमें रूस से आ रहे छह तेल टैंकर भी शामिल हैं। होर्मुज जलमार्ग से 15 पोतों की आवाजाही हुई, जिनमें से कुछ जहाजों ने स्वचालित पहचान प्रणाली का सिग्नल नहीं भेजा।
नई दिल्ली, एजेंसी। होर्मुज और बाब अल-मंदेब से पोतों की आवाजाही स्थिर बनी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अहम समुद्री रास्तों से 47 पोत निकले हैं। एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, बाब-अंदेब से जून से जुलाई के पहले पखवाड़े तक 32 जहाज निकले थे। इनें से 11 लाल सागर की ओर, जबकि 21 जिबूती और अदन की खाड़ी की ओर बढ़े। इनमें रूस से आने वाले तेल के छह टैंकर भी थे। वहीं, होर्मुज में 27 जुलाई को 15 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई, जिनमें पांच ऐसे जहाज रहे जो स्वचालित पहचान प्रणाली सिग्नल नहीं भेज रहे थे। आठ जहाज खाड़ी के अंदर, जबकि सात वहां से बाहर ओमान की खाड़ी की ओर गए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें