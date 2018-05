शिमला में राष्ट्रपति: माल रोड से खरीदी किताबें, रेस्तरां में किया नाश्ता, क्रेडिट कार्ड से दिया बिल

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एक रेस्तरां में अचानक पहुंचकर सभी को हैरत में डाल दिया और वहां पर नाश्ता किया। अधिकारियों ने बताया कि पीटरहॉफ से लौटते हुए कोविंद और उनकी पत्नी सरिता आशियाना रेस्तरां गए और उन्होंने वहां पर चाय तथा स्नैक्स खाए। राष्ट्रपति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेस्तरां के आसपास उमड़ पड़े। राष्ट्रपति ने लोगों का अभिवादन किया और बिल भी चुकाया। राष्ट्रपति की गाड़ियों का काफिला रिंग रोड पर खड़ा रहा।

#WATCH: President Ram Nath Kovind takes a walk at Mall Road in Shimla, purchases books for his grandchildren from a bookshop, later visits a cafeteria and makes all the payments through his credit card, like a normal citizen. pic.twitter.com/Vz5bfHMhkA