पुण्यतिथि आज: महाजनों के खिलाफ आंदोलन से उभरे शिबू ने लड़ी अलग राज्य की लड़ाई
शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर धनबाद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की। उनका आंदोलन धनबाद से अन्य जिलों तक फैला और उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन की मंगलवार को पहली पुण्यतिथि है। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन ने अपनी रानीतिक पहचान धनबाद के टुंडी प्रखंड के मनियाडीह इलाके में बनाई। टुंडी में महाजनी प्रथा के खिलाफ आदिवासी युवकों को एकजुट कर आंदोलन करनेवाले शिबू सोरेन ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए गए कार्यों की वजह से इस समाज ने उन्हें गुरु का दर्जा दिया था। आज भी लोग शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर धनबाद में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है। बरवाअड्डा से पहले चौराहे पर मंगलवार को शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण झामुमो जिला कमेटी की ओर से किया जाएगा। धनबाद में ही अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले शिबू सोरेन की कहानी आज भी टुंडी के गांवों में हर वर्ग के लोगों की जुबान पर रहती है। टुंडी प्रखंड मुख्यालय से दस किलोमीटर दूर मनियाडीह गांव में शिबू सोरेन जिस घर में रहकर आंदोलन की रणनीति तैयार करते थे, आज उसे लोग शिबू आश्रम के नाम से जानते हैं। यह शिबू आश्रम झारखंड राज्य के आंदोलन का प्रतीक है। 70 के दशक में शिबू सोरेन के आंदोलन की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई थी। टुंडी के जंगलों से जो आंदोलन चल रहा था, वह धीरे-धीरे संताल तक फैल गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोकारो के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। उन्होंने धनबाद के तत्कालीन डीसी केबी सक्सेना के हाथों मिलने का संदेश भिजवाया, लेकिन शिबू सोरेन ने प्रधानमंत्री से वार्ता करने से इंकार कर दिया था。
शिबू से मिलने जंगल पहुंचे डीसी सक्सेना
बिहार सरकार ने शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केबी सक्सेना को भेजा था। इस बीच सक्सेना ने शिबू सोरेन को संदेश भेजा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, अकेले में। शिबू सोरेन ने सहमति दे दी और सक्सेना निहत्थे उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने वहां शिबू से बात की, उनके तर्क को सुना, उनके काम को देखा तो उनपर गहरा असर हुआ। सक्सेना ने रिपोर्ट भेजी कि अगर शिबू सोरेन को मुख्यधारा में ले आया जाए तो आगे बड़ा काम हो सकता है। सरकार भी मान गई और अंतत: उनके खिलाफ दायर मामले एक के बाद एक वापस होने लगे।
रात्रि पाठशाला शुरू कर आदिवासी समाज को बताया शिक्षा का महत्व
70 के दशक में टुंडी में आदिवासियों को अधिकार दिलाने की लड़ाई शुरू करनेवाले शिबू सोरेन ने टुंडी में रात्रि पाठशाला शुरू करवाई थी। इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पढ़ाई करने पहुंचते थे। जिस गांव में शिबू रात्रि पाठशाला खोलते थे, उस गांव के सबसे पढ़े-लिखे युवक को उसमें पढ़ाने की जिम्मेवारी मिलती थी। धीरे-धीरे यह रात्रि पाठशाला धनबाद से सटे गिरिडीह, जामताड़ा और दुमका में भी शुरू हो गया। शिबू का मानना था कि दिनभर काम करनेवाले मजदूरों को पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशाला ही सबसे बेहतर विकल्प है। शिबू ने गांवों में रात्रि पाठशाला खोलकर निरक्षर आदिवासियों को पढ़ना सिखाया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिबू ने समाज को जगाने का काम किया था। आदिवासियों में शराब की लत को छुड़ाने के लिए एक मन (40) लाठी की सजा देने वाले शिबू का खौफ ऐसा था कि उनका नाम सुनते ही शराबी भाग खड़े होते थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू