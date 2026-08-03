पहली पुण्यतिथि पर हर जिले में लगेगी दिशोम गुरु की प्रतिमा

मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा-लुकैयाटांड़ में होगा मुख्यमंत्री गुरुजी की 14 फीट

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड आंदोलन के पुरोधा, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा-लुकैयाटांड़ में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। झामुमो ने पहली पुण्यतिथि को राज्यव्यापी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की ओर से राज्य के सभी जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख चौक-चौराहों और पार्कों में चरणबद्ध तरीके से गुरुजी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सभी जिलों में गुरुजी के संघर्ष, झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण में उनके योगदान को याद किया जाएगा।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पहली पुण्यतिथि पर पूरे राज्य में पार्टी संगठन की ओर से सेवा और जनसरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। जरूरतमंदों के बीच फल एवं वस्त्र का वितरण होगा। पार्टी कार्यकर्ता गुरुजी के विचारों और संघर्षों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में झामुमो कोटे के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिला और प्रखंड स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य कार्यक्रम की अंतिम तैयारी लुकैयाटांड़ स्थित सोना सोबरन स्कूल परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। विशाल पंडाल, मंच और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। गुरुजी के परिवार के सभी सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में गुरुजी को चाहने वाले लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे。

राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भारत सरकार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया। झामुमो का कहना है कि यह पूरे झारखंड और गुरुजी के संघर्षों का सम्मान है।