शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा हुई स्थापित, 04 अगस्त को होगा अनावरण
झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की पहली वर्षी के अवसर पर पाकुड़ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुराना डीसी ऑफिस चौक पर गुरुजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका औपचारिक अनावरण 04 अगस्त को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई नेता शामिल होंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सह दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली वर्षी के अवसर पर पाकुड़ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहर के पुराना डीसी ऑफिस चौक पर झामुमो जिलाध्यक्ष अजीजुल ईस्लाम की देख-रेख में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। आगामी 04 अगस्त को गुरुजी की पहली वर्षी के मौके पर इस प्रतिमा का औपचारिक अनावरण किया जाएगा। इस भव्य अनावरण कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री, राजमहल सांसद विजय हांसदा, केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा, महेशपुर विधायक प्रो़ स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू समेत कई नेता शिरकत करेंगे।इस आयोजन को लेकर प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
प्रतिमा स्थापना एवं अनावरण के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सह नगर के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र चौधरी, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, केंद्रीय समिति सदस्य उमर फारूक, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मुसलोद्दीन शेख सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शासन-प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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