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शिया समुदाय ने निकाला जुलूस,हुसैन के नारों से गूंज उठा इलाका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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रविवार को शिया समुदाय ने 25 किलोमीटर का जुलूस अलीगंज बाजार स्थित दरगाह हजरत अली से प्रारंभ किया, जो कर्बला में समाप्त हुआ। हजारों लोग तिरंगा लेकर निकले और 'लब्बैक या हुसैन' के नारे लगाए। मौलाना ने कहा कि मदद करना इंसान की जिम्मेदारी है। जुलूस का आयोजन कुर्बानी और शहादत की याद में किया गया।

शिया समुदाय ने निकाला जुलूस,हुसैन के नारों से गूंज उठा इलाका

बंधुआकलां, संवाददाता । रविवार को शिया समुदाय की ओर से 25 किलोमीटर जुलूस अलीगंज बाजार स्थित दरगाह हजरत अली से निकाला गया। जुलूस लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग से होता हुआ देर शाम शहर के घासीगंज कर्बला में समाप्त हुआ। हजारों की संख्या में जमा हुए लोगों ने लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए। इस दौरान लोगों ने देश की आन बान और शान तिरंगा भी हाथों में ले रखा था। जलपान (सबील) का इंतजाम अलीगंज बाजार, मनियारी, असरोगा टोल, ब्रह्मजीतपुर प्रतापपुर, सहारागंज मनियारपुर मोड, बंधुआकलां, लोधेपुर, अलीगढ़, अलीनगर, अमहट में किया गया था। अलीगंज स्थित दरगाह पर मजलिस को मौलाना ने खिताब किया।

उन्होंने कहा कि मदद करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। लेकिन इंसान वही मदद करता है जो जिंदा हो। मुर्दा कभी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ आले मोहम्मद ही हैं जो शहादत के बाद मदद कर रहे हैं। मनियारी निवासी मौलाना रजी बताया कि पैदल मार्च कर्बला वालों की याद में निकाला गया है। इस मौके पर अली जाफरी, अली अब्बास, युसुफरजा पत्रकार, डॉ तकी हैदर, अली मोहम्मद, कौनैन, मोहम्मद, वफा अब्बास,बब्लू, नय्यार, वकार आदि मौजूद रहे। यह जानकारी हुसैनी आर्मी प्रदेश अध्यक्ष फजल रिजवी फैज ने दी।

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