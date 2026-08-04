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शिया समुदाय ने बरारी इमामबाड़ा से निकाला अलम का जुलूस, आज विभिन्न इमामबाड़ों से निकलेंगा अलम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर मीर इरशाद अली वक्फ एस्टेट इमामबाड़ा से अलम जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। जुलूस कर्बला पहुंचकर अलविदाई नोहा के बाद पहलाम किया गया। मौलाना नासिर हुसैन ने मजलिस में इमाम हुसैन के सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा की।

शिया समुदाय ने बरारी इमामबाड़ा से निकाला अलम का जुलूस, आज विभिन्न इमामबाड़ों से निकलेंगा अलम का जुलूस

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर सोमवार शाम मीर इरशाद अली वक्फ एस्टेट इमामबाड़ा, बरारी से अलम जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। देर रात कार्मल स्कूल के समीप कर्बला पहुंचकर अलविदाई नोहा के बाद पहलाम किया गया। इसके बाद खलीफाबाग स्थित इरशाद हुसैन जैदी के इमामबाड़ा में आयोजित मजलिस को मौलाना नासिर हुसैन ने संबोधित किया। जिला शिया वक्फ कमेटी के सचिव सैयद जिजाह हुसैन ने बताया कि मंगलवार को नया बाजार स्थित इमामबाड़ा से सुबह 10:30 बजे और असानंदपुर के छोटा इमामबाड़ा से दोपहर 12 बजे अलम जुलूस निकलेगा।

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दोनों जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल के पास मिलेंगे और शाम छह बजे तक शाहजंगी कर्बला में पहलाम किया जाएगा।वहीं, मीर इमाम बख्श वक्फ एस्टेट, कस्बा गोलाघाट नया बाजार स्थित इमामबाड़ा में भी मजलिस का आयोजन हुआ। इसमें मौलाना नासिर हुसैन ने कहा कि इमाम हुसैन ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन अन्याय के आगे कभी समझौता नहीं किया।

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