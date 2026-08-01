अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रशिक्षक शेखर बोस ने लातेहार में की बैठक खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन
लातेहार में अंतरराष्ट्रीय रेफरी शेखर बोस का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन और नियमित अभ्यास की अपील की। बैठक में वॉलीबॉल के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बोस ने झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के सहयोग का आश्वासन दिया।
लातेहार,संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय रेफरी सह झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के संरक्षक शेखर बोस के लातेहार आगमन पर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से शनिवार को उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंकज तिवारी तथा जिला सचिव प्रवीण मिश्रा ने उनका अभिनंदन किया।
बैठक एवं भ्रमण कार्यक्रम
लातेहार प्रवास के दौरान आयोजित बैठक एवं भ्रमण कार्यक्रम में झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के महासचिव उत्तम राज, सीईओ डॉ. निशिकांत पाठक, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक अमरजीत सिंह खेर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, आयोजन सचिव संजय ठाकुर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शेखर बोस ने लातेहार जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिले में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।
खिलाड़ियों के लिए अपील
उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, नियमित अभ्यास और समर्पण के साथ खेल पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए कहा कि निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग देगा।
खेल का महत्व
उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। बैठक में जिले में वॉलीबॉल के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं के आयोजन और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा खेल गतिविधियों को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया。
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