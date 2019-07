Sheila Dikshit dies : जानें शीला दीक्षित के निधन पर किसने क्या कहा

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शीला दीक्षित का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 81 साल की थीं। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें शुक्रवार सुबह सीने में जकड़न की शिकायत के बाद एस्कार्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 15 वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। दिल्ली का बड़ा सियासी चेहरा रहीं शीला दीक्षित के निधन पर पीएम मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। यहां जानें किसने क्या कहा-

शीला दीक्षित के निधन पर पीएम ने जताया दुख

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शीला दीक्षित के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा- शीला जी के निधन से काफी दुख हुआ। उन्होंने दिल्ली के विकास में काफी अहम योगदान दिया था। उनके परिवार और समर्थकों को सांत्वना।

Deeply saddened by the demise of Sheila Dikshit Ji. Blessed with a warm and affable personality, she made a noteworthy contribution to Delhi’s development. Condolences to her family and supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/jERrvJlQ4X — Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2019

राहुल गांधी ने जताया दुख

शीला के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा- शीला जी के निधन की खबर सुनकर पूरी तरह से हिल गया। वह कांग्रेस की प्यारी बेटी थी, जिनके साथ मेरी व्यक्तिगत घनिष्ठ निकटता थी। दुख के समय में मेरी तरह से उनके परिवार के सदस्य और दिल्ली के नागरिकों को सांत्वना है, जहां उन्होंने अपने तीन कार्यकाल तक नि:स्वार्थ सेवा की।

I’m devastated to hear about the passing away of Sheila Dikshit Ji, a beloved daughter of the Congress Party, with whom I shared a close personal bond.



My condolences to her family & the citizens of Delhi, whom she served selflessly as a 3 term CM, in this time of great grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2019

अरविंद केजरीवाल ने जताया शोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''अभी-अभी श्रीमती शीला दीक्षित जी के निधन की अत्यंत दुखद खबर पता चली। यह दिल्ली के लिए भारी क्षति है। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दीक्षित के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर की अपनी यात्रा भी रद्द कर दी।

Just now got to know about the extremely terrible news about the passing away of Mrs Sheila Dikshit ji. It is a huge loss for Delhi and her contribution will always be remembered. My heartfelt condolences to her family members. May her soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 20, 2019

अमित शाह ने जताया दुख

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दु:ख की इस घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे ।

ॐ शांति शांति शांति — Amit Shah (@AmitShah) July 20, 2019

अखिलेश यादव ने जताया दुख

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का निधन दु:खद! शोकाकुल परिजनों के प्रति पूर्ण संवेदना। भारतीय राजनीति में अपने अहम योगदान एवं शालीनता के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। शत्-शत् नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 20, 2019

प्रकाश जावड़ेकर ने जताया दुख

कांग्रेस की वरिष्ठ व प्रखर नेता श्रीमती शीला दीक्षित के निधन से अत्यंत दुःख हुआ। उन्हें सभी दलों का आदर व सम्मान प्राप्त था। ईश्वर दु:ख की इस घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ।

ॐ शांति। — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 20, 2019

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा - तीन कार्यकालों तक उनके कार्यों को दिल्ली की जनता हमेशा याद रखेगी।

Former PM Manmohan Singh: I'm shocked to hear the sudden passing away of Smt #ShielaDixit. In her death the country has lost a dedicated Congress leader of the masses. People of Delhi will always remember her contribution to Delhi's development during her tenure as CM for 3 terms pic.twitter.com/O7b2Byg8sl — ANI (@ANI) July 20, 2019

राजनाथ सिंह ने जताया दुख