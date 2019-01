पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सौंपी गई दिल्ली कांग्रेस की कमान

15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन के इस्‍तीफे के बाद से ही यह पद खाली था। उन्होंने कुछ दिनों पहले इस पद से इस्तीफा दिया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने दिल्ली की पूर्व सीएम को डीपीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बधाई देते हुए कहा है- 'मुझे विश्वास है कि शीला जी की अगुवाई में हम मोदी व केजरीवाल सरकारों के विरोध में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।'

Former DPCC Chief Ajay Maken: I congratulate Shiela Dikshit ji for being appointed the DPCC (Delhi Pradesh Congress Committee) President. I am confident that under her leadership, we will play the role of strong opposition to Modi&Kejriwal governments. (File pic) pic.twitter.com/fGbufGFfLn